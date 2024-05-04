Bayraktar, yeniden Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yönetim kurulu başkanı Yılmaz Bayraktar oldu. İstanbul Beykoz Üniversitesi’nde düzenlenen genel kurul toplantısında, Bayraktar KalDer’in yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ilkesi ile hareket ettik”

KalDer Yönetim Kurulu’nda başkanlığı, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, EFQM Ülke Yöneticileri Kurulu’nda KalDer temsilciliği görevlerini üstlenen Bayraktar, başkanlık görevinden ötürü onur duyduğunu söyledi. “KalDer ile tanışmam 2009 yılında oldu. O dönemden bugüne bir kalite gönüllüsü olarak ülkem adına fayda üreten KalDer’de pek çok farklı alanda gönüllü olarak çalıştım” açıklamasını yapan Bayraktar, “KalDer’in bundan önceki tüm yönetimlerine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Göreve gelen yönetim, denetim ve etik kurullarımız; ülkemiz iş dünyasına yön veren başarılı kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşuyor. KalDer çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olarak; yeni yönetimin oluşumunda da ‘toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak’ ilkesi ile de hareket etti. Yönetim listemizde bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. Bu durumun olumlu etkileri çalışmalarımıza da yansıyacak. Üye profili ile özel sektöre, kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, gençliğe KalDer gibi dokunabilen kuruluşların sayısı çok değil. Bunun bilincinde olarak iş birlikleriyle işte ve yaşamın her alanında kalite kültürünü yaymak için güçlü bir yönetim kurulu ile görevimize başladık” diye konuştu.

“KalDer, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacak”

KalDer gelecek çalışmalarında da dönüşüm ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacak. Bugün geldiğimiz noktada dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, dijitalleşme ve teknolojik yatırımların önemini daha etkili bir biçimde hissediyoruz” dedi. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın EFQM modelinin, bir yönetim aracı olarak 1992 yılından bugüne KalDer üyeleri tarafından benimsendiğini anımsatan Bayraktar, şu açıklamaları yaptı: “Modelin; yaşadığımız salgın günlerinde stratejik planlama, kriz yönetimi, kurumsallaşma, dijitalleşme ve performans ve dönüşümün yönetilmesi gibi konularda kurumlar için önemli bir rehber olacağına inandığımızdan dolayı daha fazla kurumun EFQM Modeli’ni benimsemesi ve uygulaması için çalışacağız. Tüm sektörlerde, bölgelerde, ülkemizde ve küreselde; değişimi yaymayı, bilgiyi paylaşmayı, yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. KalDer olarak Türkiye’deki şube ve temsilciliklerimizle ülkemize hizmet sunmaya devam edeceğiz.”

Yeni görev alan yönetimimiz; EFQM Modelinin öngördüğü gibi, ‘geleceğe odaklanarak yön belirleyecek’ ‘her seviyede liderlik’, çağa ayak uydurmak için ‘değişimden çok dönüşüm’, ‘yönetimde çeviklik’, çığır açmayı amaçlamış ‘yıkıcı düşünce’ ile ‘esnek ve uyumlu’ bir performans sergileyecektir.

Yılmaz Bayraktar Kimdir?

1954 yılında Ardahan’da doğan Yılmaz Bayraktar, evli ve bir çocuk babasıdır. ‘Devlet Parasız Yatılı’ sınavını kazanarak başladığı Diyarbakır Maarif Koleji eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.1976-1978 yılları arasında İngiltere’de University of Wales Makine Mühendisliği Bölümü’nde ‘Endüstri İçin Dizayn ve İş İdaresi’ başlıklı yüksek lisans programını tamamladı. İş yaşamına 1979 yılında Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü’nde başladı ve 1999 yılında Rafineri Müdür Yardımcılığı görevinden ayrıldı.

1999-2006 yıllarında merkezi Orlando’da bulunan Siemens Power Generation şirketinin ‘İşletme ve Bakım’ anlaşması altındaki Bosen Enerji Elektrik Üretim Birleşik Çevrim Santrali’nde Tesis Müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında Tüpraş’ın özelleştirilmesi ile Genel Müdür Yardımcısı olarak yeniden görev aldı. Bu görevi yürütürken Toplu İş Sözleşmeleri ve Değişim Yönetimini de yönetti. Bayraktar; bir dönem KSO Yönetim Kurulu, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu ve Tüpraş Etik Kurul Üyelikleri görevlerinde bulundu. Önceki dönemlerde Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Yılmaz Bayraktar halen Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak ‘Proses Emniyeti Yönetimi’ dersini vermektedir.