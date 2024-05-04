İstanbul Dijital Sanat Festivali, kapılarını açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle dördüncü kez kapılarını açtı.

Sanatseverleri dijital sanat alanında büyülü bir yolculuğa çıkaracak olan festivalin açılışında siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Törene katılan T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya festivalde kullanılan enerji miktarı kadar dikilen fidanlar ile oluşan Mezo Ormanı’na kendisi adına bağışlanan fidanların sertifikası takdim edildi. Mumcu yaptığı konuşmada; her geçen gün büyüyen ve güçlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali’ne, kıymetli sanatçılara ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Festival Direktörü ve Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova ‘Bugün, festivalimizin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanım tarifsiz. Çünkü İstanbul Dijital Sanat Festivali artık uluslararası bir festival oldu. Bizim için de ülkemiz için de büyük bir gurur bu. Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere; bize destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Küratörlerimize ve sanatçılarımıza ise ayrı ve özel bir teşekkürüm var. Çünkü, onlar sayesinde dijital sanatın ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyoruz. Bu etkinlikte çok büyük bir emek var. Umarım herkes keyifli bir festival geçirir’ dedi.

Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü Avind, bu yıl da davetlilerden büyük ilgi gördü. Misafirleri Türkçe selamlayan Avind yaptığı konuşmada festivalde olmaktan onur duyduğunu belirtti ve festivalin içeriğine dair bilgiler verdi. Tören, festival küratörleri Julie Walsh, Rahim Ünlü, Niyazi Erdoğan ve Samed Karagöz’ün konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalar ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tüm misafirler festival direktörü ve küratörler eşliğinde sergi alanlarını gezdiler. Açılış, işitsel ve görsel performanslarla son buldu.

Herkese açık ve ücretsiz olan festival dört gün boyunca müzik, oyun, sinema ve moda bölümlerinde yer alacak işitsel ve görsel performansların yanı sıra; Teknolojik Harmoni Çalışması, Dijital Dönüşüm Atölyesi, Makine Estetiği Atölyesi, Geçmişten Günümüze İTÜ Sergisi, Yaratıcı Kodlama Atölyesi, AI Çizgi Anime Atölyesi, FCR Deneyim Atölyesi, Lego Atölyesi, İleri Dönüşüm-Sanat Atölyesi gibi pek çok konuda panel ve atölyelere ev sahipliği yapacak.