04 May 2024 - 06:05- Bilim & Teknoloji G:

WhatsApp yeniliğe mi gidiyor?

Anlık haberleşme olanağı tanıyan WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıldığını açıkladı.

WhatsApp yeniliğe mi gidiyor? mask

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu. WhatsApp'ın X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp, topluluk grup sohbetlerini gizlemeye yönelik bir özellik üzerinde çalışıyor ve bu özellik gelecekteki bir güncellemeyle kullanıma sunulacak!"

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04 May 2024 - 06:05 Ankara- Bilim & Teknoloji

Mahreç  Melisa Sapaz

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