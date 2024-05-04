WhatsApp yeniliğe mi gidiyor?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu. WhatsApp'ın X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"WhatsApp, topluluk grup sohbetlerini gizlemeye yönelik bir özellik üzerinde çalışıyor ve bu özellik gelecekteki bir güncellemeyle kullanıma sunulacak!"