WhatsApp yeniliğe mi gidiyor?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellik üzerinde çalışıldığını duyurdu. WhatsApp'ın X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"WhatsApp, topluluk grup sohbetlerini gizlemeye yönelik bir özellik üzerinde çalışıyor ve bu özellik gelecekteki bir güncellemeyle kullanıma sunulacak!"
? WhatsApp beta for Android 2.24.10.13: what's new?
WhatsApp is working on a feature to hide community group chats, and it will be available in a future update!https://t.co/JaQJRzRfus pic.twitter.com/cBuQ2miXyK
— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 3, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.