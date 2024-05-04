04 May 2024 - 04:39- Asayiş G:

Otomobili ile otobüs durağına çarptı

İstanbul Maltepe'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir alkollü sürücü, otobüs durağına çarptı.

Otomobili ile otobüs durağına çarptı
Otomobili ile otobüs durağına çarptı
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Kaza, saat 00.15 sıralarında Çınar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Koray Ö.'nün kullandığı 14 ACF 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına daldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü Koray Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulanstaki tedavisinin ardından yapılan alkol testinde Koray Ö.'nün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otobüs durağından etrafa saçılan parçalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ekipleri tarafından temizlenirken, alkollü sürücü Koray Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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04 May 2024 - 04:39 DHA İstanbul/ Maltepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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