Otomobili ile otobüs durağına çarptı

Kaza, saat 00.15 sıralarında Çınar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Koray Ö.'nün kullandığı 14 ACF 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına daldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü Koray Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulanstaki tedavisinin ardından yapılan alkol testinde Koray Ö.'nün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen otobüs durağından etrafa saçılan parçalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ekipleri tarafından temizlenirken, alkollü sürücü Koray Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.