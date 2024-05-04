Yolcu uçağı, bomba ihbarıyla havalimanına döndü

Ankara-Erzincan seferini yapmakta olan AJET firmasına ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yolcuların tahliye edildiği uçakta ekiplerin aramaları devam ediyor.