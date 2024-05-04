Ankara-Erzincan seferini yapmakta olan AJET firmasına ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra bomba ihbarı üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yolcuların tahliye edildiği uçakta ekiplerin aramaları devam ediyor.
04 May 2024 - 03:17- Gündem Güncelleme:
Yolcu uçağı, bomba ihbarıyla havalimanına döndü
Ankara-Erzincan seferini yapmakta olan AJET firmasına ait yolcu uçağı, bomba ihbarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na döndü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.