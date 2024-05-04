- Kültür & Sanat

Turgay Erdener besteleri, CSO tarafından seslendirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Turgay Erdener bestelerini seslendirdi.

Turgay Erdener besteleri, CSO tarafından seslendirildi mask
Turgay Erdener besteleri, CSO tarafından seslendirildi
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CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen, şef Burak Tüzün yönetimindeki konserin "Şarkılarım" isimli ilk bölümünde, Turgay Erdener'in çeşitli şiirlerinden bestelediği eserler sunuldu.

Soprano Selva Erdener ve kanun sanatçısı Ahmet Baran, orkestra eşliğinde, Friedrich Dürrenmatt'ın "Geçer", "Nereye Aşkım", Edip Cansever'in "Yerçekimli Karanfil", Sabahattin Ali'nin "Geçmiyor Günler" ile "Gönül Gurbet Ele Varma" eserlerini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde orkestra ve solistler, Türkiye'nin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale'nin hayatını Turgay Erdener'in besteleri ile notalara taşıyan "Afife" Bale Suiti müzikseverlere sundu.

Müzikseverlerin yoğun alkışı üzerine solistler Erdener ve Baran, Turan Oflazoğlu'nun "Sen Sen Sen" isimli şiirinden Turgay Erdener'in bestelediği eseri tekrar seslendirdi.

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04 May 2024 - 03:02 AA Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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