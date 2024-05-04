Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; H.A. (36) isimli şüphelinin, M.O. (34) ve T.Y.O. (47) aracılığıyla S.Y.'den (36) uyuşturucu aldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, H.A., T.Y.O, S.Y. ve M.O. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında ise 77 adet uyuşturucu hap, 2.45 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.O., T.Y.O. ve S.Y. ise tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.