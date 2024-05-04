04 May 2024 - 02:36- Asayiş G:

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kütahya Tavşanlı'da, polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; H.A. (36) isimli şüphelinin, M.O. (34) ve T.Y.O. (47) aracılığıyla S.Y.'den (36) uyuşturucu aldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, H.A., T.Y.O, S.Y. ve M.O. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve üst aramalarında ise 77 adet uyuşturucu hap, 2.45 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.O., T.Y.O. ve S.Y. ise tutuklandı.

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04 May 2024 - 02:36 DHA Kütahya/ Tavşanli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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