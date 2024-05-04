Hangi başvurular dijital olarak yapılabilecek?

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çalışma ve sosyal güvenliğe dair işlem ve başvuruları hakkında X üzerinden paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlığımız olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmeleri için çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmalarına olanak sağlayacağız."
?Bakanlığımız olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmeleri için çalışmalara başladık.
▪️Vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf… pic.twitter.com/G1CdknDcKz
— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 3, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.