Hangi başvurular dijital olarak yapılabilecek?

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çalışma ve sosyal güvenliğe dair işlem ve başvuruları hakkında X üzerinden paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin tüm işlem ve başvurularını Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz vasıtasıyla dijital olarak yapabilmeleri için çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın zaman ve maddi açıdan tasarruf yapmalarına olanak sağlayacağız."