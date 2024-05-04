04 May 2024 - 01:13- Asayiş G:

Alkollü sürücü kaza yaptı, babasına polis söyledi

Edirne Keşan'da, 1.92 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ebru Ş.'nin (36) karıştığı kazayı, babasına polis açıkladı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, babasına polis söyledi
Alkollü sürücü kaza yaptı, babasına polis söyledi
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi, Necati İşcan Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Ebru Ş. yönetimindeki 22 AAZ 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 34 LNL 819 ve 22 BH 935 plakalı minibüslere çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ebru Ş., polise cep telefonunu vererek babasını aramasını ve kaza yaptığını söylemesini istedi. Bunun üzerine polis, Ebru Ş.’nin babasıyla konuşarak kızının trafik kazası yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ebru Ş., alkolmetreye üflemekte de polislere güçlük çıkardı. Polisin iknası sonucu alkolmetreye üfleyen Ebru Ş.’nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. Ebru Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza yapan otomobil ise yediemin otoparkına çekildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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04 May 2024 - 01:13 DHA Edirne/ Keşan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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