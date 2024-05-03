Tuğrul Türkeş’ten Osman Kavala paylaşımı

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın avukatlarının yeniden yargılama talebine ilişkin yaptığı açıklama gündemi meşgul etti. Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kavala'nın avukatlarının talebini değerlendirdi.
Türkeş’in paylaşımı şöyle:
“Osman Kavala’nın Yeniden Yargılanma Süreci:
Türkiye’nin hem uluslararası alanda hem de iç hukuk açısından önemli bir davası olan “Osman Kavala” davasının Avukatları Yargılamanın yenilenmesi dilekçesi vermişler. Malumunuz Osman Kavala 7 yıldır yargılanıyor ve tutuklu. Konu medyada yer aldı. Bir sürü (hukukçu) ve hukukçu sıfatı taşımayan kişiler davaya vakıf değilken ve en önemlisi dilekçenin tümünü görmeden konunun aleyhine fikir beyan etmeye başladılar. Ben şahsen merak ediyorum bu kişiler neye dayanarak ve neye karşı çıktılar.
A- Abdülkadir Selvinin meseleyi yazmış olmasına mı?
B- Osman Kavala’nın nihayet tahliye olma ihtimalinin yüksek olmasına mı?
C- Türkiye’nin uluslararası arenada haksız ithamlardan kurtulmasına mı?
D- Kendilerinin bunu akıl edememesine mi?
E- Onların oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdan sislerin dağılıyor olmasına mı?
F- Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?”
— Y. Tuğrul TÜRKEŞ (@TugrulTurkes) May 3, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.