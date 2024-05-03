Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Özgür Özel, bir önceki dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bir araya geldi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.