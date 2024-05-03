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Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında genel başkanlık görevinden ayrılacağını duyurdu.

Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor mask

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.

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03 May 2024 - 23:49 Ankara- Siyaset

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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