Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı. Karamollaoğlu, "Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim." diye konuştu.
- Siyaset
Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir televizyon programında genel başkanlık görevinden ayrılacağını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.