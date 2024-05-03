Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir düğün konvoyu esnasında araçlardan inen kişilerin trafiği durdurup ellerindeki tabancalarla havaya ateş açtığı anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ufuktepe Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, gelin almaya gitmek için konvoy oluşturan erkek tarafı, yolu trafiğe kapattı. Bir süre sonra araçtan inen bir kişi, çevredekilere aldırış etmeden yanında getirdiği tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. Şüpheliler daha sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.