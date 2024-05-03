Beşiktaş 3 puanı son saniyede aldı

Süper Lig’in 35’inci haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Colley, 65’inci dakikada Rashica ve 90+7’nci dakikada Worrall kaydetti. Çaykur Rizespor’un golleri ise 5'inci dakikada Olawoyin ve 68’inci dakikada Emirhan Topçu’dan geldi.

2’nci dakikada Muleka’nın topla buluşan Muçi’nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta kaleci Tarık gole izin vermedi.

5’inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey’in kullandığı kornerde Emirhan kafayla arkaya aşırttı. Altıpasta Olawoyin’in ayak koyduğu top ağlara gitti: 0-1.

7’nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Svensson’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica’nın ortasını yaptı. Arka direkte Salih’in kafayla içeri çevirdiği topa Colley bekletmeden vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

9’uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Salih Uçan’ın son anda içeri çevirdiği topu altpas içinde Semih ağlara gönderdi ancak Salih’in topu dışardan çevirdiği gerekçesiyle ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

38’inci dakikada Rizespor savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Rashica pasını Ghezzal’a verdi. Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

65’inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Semih’in pasıyla topla buluşan Ghezzal, soldan çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Rashica’nın kafa vuruşunda top, kaleci Tarık’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

68’inci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Shelvey ortasını yaptı. Arka direkte Emirhan Topçu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

86’ncı dakikada Semih Kılıçsoy’un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun’un sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

90+7’nci dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Chamberlain ortasını yaptı. Worrall kafa ile indirdiği top savunmaya çarpıp yine bu oyuncunun önüne düştü. Worrall’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top çizgiyi geçti: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti.

MONTELLA TRİBÜNDE

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş - Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. İtalyan teknik adama, yardımcısı Selçuk Şahin de eşlik etti.

COLLEY VE SEMİH KILIÇSOY CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın 41’inci dakikada sarı kart gören Omar Colley ve 68’inci dakikada sarı kart gören Semih Kılıçsoy cezalı duruma düştü.

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor karşılaşmasına sarı kart cezası sınırında çıkan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, Çaykur Rizespor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. 41’inci dakikada Gustavo’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gören Colley ve 68’inci dakikada sağ çizgide rakibine faul yapan Semih Kılıçsoy, Süper Lig’in 36’ncı haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle takımını yalnız bırakacak.