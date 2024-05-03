Sutopunda şampiyon Galatasaray!

Galatasaray Sutopu Takımı, Sutopu Süper Ligi final aşamasındaki ikinci maçında ENKA'yı 12-7 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

Galatasaray, Sutopu Süper Ligi final etabı ikinci maçında ENKA ile karşılaştı. Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 12-7 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray bu şampiyonlukla 29'uncu lig kupasını kazandı.

Galatasaray, geçen hafta da LEN Challenger Kupası'nı kazanmıştı.