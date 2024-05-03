Sutopunda şampiyon Galatasaray!

Galatasaray Sutopu Takımı, Sutopu Süper Ligi final aşamasındaki ikinci maçında ENKA'yı 12-7 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluk ipini göğüsledi.
Galatasaray, Sutopu Süper Ligi final etabı ikinci maçında ENKA ile karşılaştı. Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 12-7 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray bu şampiyonlukla 29'uncu lig kupasını kazandı.
Galatasaray, geçen hafta da LEN Challenger Kupası'nı kazanmıştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.