Kocaeli'de kuvvetli sağanak

Kocaeli'de meydana gelen sağanak yağışlar, deniz suyunun taşmasına sebep oldu. Sahil boyunca bulunan ve karavan parklarının sıklıkla konumlandığı otoparklar, su altında kaldı.
Kocaeli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde yağmurla birlikte deniz taşınca sahil bandındaki açık otoparkın bir kısmı su altında kaldı. Karavan parklarının yoğun olduğu kısımda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.