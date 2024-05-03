Kocaeli'de kuvvetli sağanak

Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'de meydana gelen sağanak yağışlar, deniz suyunun taşmasına sebep oldu. Sahil boyunca bulunan ve karavan parklarının sıklıkla konumlandığı otoparklar, su altında kaldı.

Kocaeli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde yağmurla birlikte deniz taşınca sahil bandındaki açık otoparkın bir kısmı su altında kaldı. Karavan parklarının yoğun olduğu kısımda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.