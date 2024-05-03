- Çevre

Kocaeli'de kuvvetli sağanak

Kocaeli'de meydana gelen sağanak yağışlar, deniz suyunun taşmasına sebep oldu. Sahil boyunca bulunan ve karavan parklarının sıklıkla konumlandığı otoparklar, su altında kaldı.

Kocaeli'de kuvvetli sağanak mask
Kocaeli'de kuvvetli sağanak
Kocaeli'de kuvvetli sağanak
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Kocaeli'de meydana gelen sağanak yağışlar, deniz suyunun taşmasına sebep oldu. Sahil boyunca bulunan ve karavan parklarının sıklıkla konumlandığı otoparklar, su altında kaldı.

Kocaeli’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde yağmurla birlikte deniz taşınca sahil bandındaki açık otoparkın bir kısmı su altında kaldı. Karavan parklarının yoğun olduğu kısımda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.

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03 May 2024 - 20:27 DHA Kocaeli- Çevre

Mahreç  Dha Ajansı

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