Ali Çamdalı, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, " Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanlar almak istiyoruz. Bunun kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar bu puanlara ihtiyacı varsa, bizim de bir o kadar bu puanlara ihtiyacımız var" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekipte hedef, düşme hattından kurtulmak için sahadan puanla ayrılmak. Fahrudin Omerovic ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Ali Çamdalı'nın yönetiminde hazırlıklarını sürdüren futbolcular, antrenmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

ALİ ÇAMDALI: BU PUANLARA İHTİYACIMIZ VAR

Konyaspor'un Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Fenerbahçe maçından puan almak zorunda olduklarını belirterek, "Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlamış bulunuyoruz. Bugün dördüncü günümüz. Oyuncu grubu, pozitif bir şekilde tamamen bu maça odaklı. Enerjisi yüksek, olumlu bir şekilde antrenmanlara katılım sağlıyor. Bizim de aslında işimizi bir nevi bu kolaylaştırıyor ve bizi de diğer yandan da motive ediyor. Umarım doğru şekilde hazırlanıp, dersimize çalışıp, Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanlar almak istiyoruz. Bunun kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar bu puanlara ihtiyacı varsa, bizim de bir o kadar bu puanlara ihtiyacımız var. Ligin üst sıralarında, şampiyonluk yarışında neler oluyor tabii ki şu an bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bizim derdimiz Konyaspor'u en hızlı şekilde rahat bir pozisyona sokmak. O yüzden en sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip maç gününü bekliyoruz" dedi.

NZONZİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Yeşil-Beyazlı ekibin ön liberosu Steven Nzonzi ise, "Çok sıkı bir çalışma ritmimiz var. Tabii ki evimizde oynayacağımız bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Baktığımız zaman Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir takım. Evimizde oynadığımız için burada asla geri çekilmeyeceğiz" şeklinde konuştu.