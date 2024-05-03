Edirne’de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'kuvvetli yağış' uyarısında bulunduğu bölgeler arasındaki Edirne’de öğle saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı. Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, yağışın yer yer etkisini sürdüreceği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.