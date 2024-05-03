Huzurevine bıçaklı saldırı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt, Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Süğüt, Uncalı Semt Polikliniği'nden çıkartılmasının arından basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Git müdüre söyle, ben değil, müdür öldürdü. Ona sorun. Beni bu hale getiren öldürttü, ben değil tamam mı? Öldüren o, huzurevi müdürü öldürdü" karşılığını verdi. Süğüt, daha sonra ekipler tarafından adliyeye götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.