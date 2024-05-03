- Gündem

İYİ Parti'den görev dağılımı

İYİ Parti'nin lideri Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk defa bir araya geldi. Toplantıda, partinin yeni Başkanlık Divanı oluşturuldu.

İYİ Parti'den görev dağılımı
Video için play'e tıklayın

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay'da belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, partiye yeni Başkanlık Divanı atanmıştır.

Partinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"5. Olağanüstü Kurultayımızın ardından toplanan Genel İdare Kurulu toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerimizin göreve başladığı müjdesini aldık. Yeni dönemde kendilerine başarılar diler, partimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz."

# İyi Parti, görev dağılımı, meral akşaner, Kurultay, SEÇİM, sosyal, ardından, ilk

03 May 2024 - 16:05 - Gündem

Mahreç  Zehra Önen

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL