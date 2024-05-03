İYİ Parti'den görev dağılımı

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 5. Olağanüstü Kurultay'da belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun liderliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, partiye yeni Başkanlık Divanı atanmıştır.
Partinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşım yapıldı:
"5. Olağanüstü Kurultayımızın ardından toplanan Genel İdare Kurulu toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerimizin göreve başladığı müjdesini aldık. Yeni dönemde kendilerine başarılar diler, partimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.