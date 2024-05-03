Mersin'de terör operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda; sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ekipler, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.