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Ünlü isim sivil polis aracına çarptı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Pendik'te Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda sivil polis aracına çarptı.

Ünlü isim sivil polis aracına çarptı
Ünlü isim sivil polis aracına çarptı
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Kaza, sabah 07.40 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Tilbe otomobiliyle aynı istikamette seyir halinde olan sivil polis aracına arkadan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun "Takip mesafesi" maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi.

# geldi, meydana, Kaza, Polis

03 May 2024 - 15:59 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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