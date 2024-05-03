Ünlü isim sivil polis aracına çarptı

Kaza, sabah 07.40 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Tilbe otomobiliyle aynı istikamette seyir halinde olan sivil polis aracına arkadan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun "Takip mesafesi" maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.