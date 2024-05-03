Ünlü isim sivil polis aracına çarptı

Kaza, sabah 07.40 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Tilbe otomobiliyle aynı istikamette seyir halinde olan sivil polis aracına arkadan çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun "Takip mesafesi" maddesinden işlem yapıldığı öğrenildi.