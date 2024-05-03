Silahlı dükkan işletmeciliği kavgası

Ordu Altınordu ilçesinde stasyonu Otoparkı'nda meydana geldi. O.K. ile M.A., dükkan işletmeciliği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü. O.K., üzerindeki tabancayla M.A.'ya ateş etti. Ayağından yaralanan M.A., yere yığıldı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, O.K.'nin ise gözaltına alındığı bildirildi. Silahtan çıkan kurşunların olay yerindeki tuvalet kapısına isabet ettiği görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.