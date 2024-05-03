Esenyurt'ta taciz iddiası

İstanbul, Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak arasında bir kadının bağırışlarını duyan çevre sakinleri, sesin geldiği sokağa koştu. Kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli kaçmaya çalışırken, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin tekme ve yumruklarla darbedildiği olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Diğer olay, 1 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. İETT otobüsünde bir kişinin kadını taciz ettiği iddiası üzerine vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Şüpheli kaçmaya çalışırken otobüs şoförü tarafından kapıların kapatıldığı öğrenildi. Otobüsten indirilen şüpheli vatandaşlar tarafından dakikalarca dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.