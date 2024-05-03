Denizli'de orman temizliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Orman Benim" projesi çerçevesinde, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Millet Orman'ında temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tamer Karayay, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ormana atılan cam şişeler başta olmak üzere, çöpleri topladı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları açısından riskli bir dönemin başladığını belirterek, “Bunun için orman içinde bulunan zararlı maddeleri toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı. Dolayısıyla biz de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alınması, bu konuda neler yapılması gerekiyorsa farkındalık oluşturulması amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışmalarla özellikle ormanlarımızdaki yangınların önlenmesine yönelik bir bilinçlenme, bir farkındalık oluşturma noktasında mesafe alırız" dedi.