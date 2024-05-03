"Kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar uygulanacak"

2024 yılı Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Nisan ayında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara da yükseldi. Bu yüzde 0.13’lük bir artışa tekabül ediyor. Sınırlı bir artış ama bunun en önemli nedeni Nisan ayının ilk yarısı içinde yaklaşık bir haftadır Ramazan Bayram tatilinde fabrikalarının kapalı olması. Gümrükler açıktı, nöbetçilerimiz vardı ama fabrikalar kapalıydı ve özellikle ithalatta da yüzde 4.24’lük bir artış gerçekleşti. İthalatımız da 29 milyar 171 milyon dolar kaldı. Onu da 30 milyar dolar bandını altında tutmayı başardık. Sonuçta dış ticaret dengemiz yaklaşık 9 milyar 900 milyon dolarlık bir dış ticaret açığımız oluştu. " dedi.

Bakan Bolat, İsrail ile ticaretin durdurulmasıyla ilgili ise, "Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı karar gereği dün itibariyle ihracatta ve ithalatta İsrail'e yönelik olarak ticaret, kalıcı ateşkeş sağlanıncaya ve Gazze'ye yardımlar kesintisiz bir şekilde ulaşması serbest bırakılıncaya kadar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde düzenlenen basın toplantısında 2024 yılı Nisan ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Toplantıya Bakan Bolat’ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı da katıldı.

"GAZZE'YE YARDIMLARIN KESİNTİSİZ ULAŞIRILMASI SERBEST BIRAKILINCAYA KADAR UYGULANACAK"

Dış ticaret rakamlarından önce İsrail ile ticaretin durdurulmasıyla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "9 Nisan tarihinde hükümetimizin aldığı karar gereği, 54 ürün grubunda bin 19 üründe Türkiye'den ihracatın durdurulması gümrük işlemlerini yapılmaması kararı uygulanmaya başlanmıştı. Fakat aradan geçen bu süre zarfında ateşkes olması beklenirken, tam tersine olmaması, uzlaşmaz tutumun devamı ve Refah bölgesindeki insanların durumunun kötüleşmesi ağırlaşması karşısında devletimizin ilgili kurumlarının aldığı karar gereği dün itibariyle ihracatta ve ithalatta İsrail’e yönelik olarak ticaret, kalıcı ateşkeş sağlanıncaya ve Gazze’ye yardımlar kesintisiz bir şekilde ulaşması serbest bırakılıncaya kadar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

"İHRACATIMIZ NİSAN'DA 19 MİLYAR 271 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ"

Nisan ayı verilerini açıklayan Bakan Bolat, "2024 yılı Nisan ayında ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Bu yüzde 0.13’lük bir artışa tekabül ediyor. Sınırlı bir artış ama bunun en önemli nedeni nisan ayının ilk yarısı içinde yaklaşık 1 haftadır Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması. Gümrükler açıktı, nöbetçilerimiz vardı ama fabrikalar kapalıydı ve özellikle ithalatta da yüzde 4.24’lük bir artış gerçekleşti. İthalatımız da 29 milyar 171 milyon dolarda kaldı. Onu da 30 milyar dolar bandını altında tutmayı başardık. Sonuçta dış ticaret dengemiz yaklaşık 9 milyar 900 milyon dolarlık bir dış ticaret açığımız oluştu. İhracatın karşılama oranı da yüzde 66.06 seviyesinde kaldı. 2024 yılı ilk 4 ayını, 2023 yılının ilk 4 ayıyla mukayese ettiğimizde Türkiye’nin mal ihracatı yüzde 2.74 arttı ve 82 milyar 373 milyon dolara yükseldi. Geçen yıla göre 2 milyar dolarlık bir fazlamız sözkonusu ve ithalatımızda ise tam 11 milyar dolar azalış sağladık. İthalatta yaklaşık yüzde 9’luk bir azalış var, yüzde 8.92 ve 4 aylık ithalatımız 113 milyar 117 milyon dolara geriledi. Bunun anlamı, Türkiye’nin dış ticaret dengesi 4 ayda yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine geriledi; 30 milyar 243 milyon dolar oldu. Geçen sene ilk 4 ayda 43.5 milyar dolardık yani 4 ayda ihracatçılarımızın yaklaşık 2 milyar dolarlık mal ihracatı artışı, ithalatımızı da yaklaşık 13 milyar dolar azaltarak dış ticaret açığımızda 13 milyar 300 milyon dolarlık tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.

"İHRACATTA İLK 4 AYDA 82 MİLYAR 873 MİLYON DOLARA YÜKSELDİK"

2023 yılı ilk 4 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık yüzde 65 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, "Bu yıl ilk 4 ayda yüzde 73.26’ya yükseldik. Bu da Türkiye’nin döviz yeterliliği açısından dış ticaret açıklarını azaltıp dış ticarette istikrarlı bir sürece girmesi anlamında olumlu bir gelişmedir. Dış ticaret açığımızdaki azalış oranı yüzde 30.5 olarak gerçekleşmiştir ve baktığımızda aylara göre ihracatımızda ilk 4 ayda biraz önce ifade ettiğim gibi 82 milyar 873 milyon dolara yükseldik. 267 milyar dolarlık OVP (Orta Vadeli Program) hedefini gerçekleştirme inancımızı koruyoruz. İthalatta da baktığımızda ilk 4 ayda burada görüyoruz, ihracattaki ilk 4 aydaki artış trendi yaklaşık 2.5 milyar dolar civarında ve ithalattaki azalış trendi 13.5 milyar dolar civarında azalış gerçekleşti. Böylece yıllık bazda 257.6 milyar dolara ihracatımız ilk 4 ay sonunda 12 aylık toplamda 257 milyar 600 milyon dolara yükseldi" dedi.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜMÜZ 2 MİLYAR 746 MİLYON DOLARLA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Programda konuşan Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ise, "Nisan ayında, geçen yılın ayına göre yüzde 0,1 artıdayız. Yani hemen hemen başa baş bir noktadayız. Geçen ay 19,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İlk 4 aylık ihracatımız ise 82.9 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan döneminde yüzde 2,7 artıda olduğumuzu görüyoruz. Diğer yandan Hizmet İhracatçıları Birliğimizin çalışmasına göre, Nisan ayında yaklaşık 7.9 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Nisan'da uzun bayram tatilinin olumsuz etkisini ihracatta gördük. Sektörler nezdinde baktığımız zaman otomotiv sektörümüz 2 milyar 746 milyon dolarla liderliğini sürdürüyor" diye konuştu.