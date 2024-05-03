Tarım arazileri selden zarar gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından Niğde'de sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Son iki günde etkisini artıran sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, "Dolu ve sağanağın fazla olduğu bölgelere baktığımızda Kiledere, Alay ve Ağcaşar gibi köy ve kasabalarda tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Patates ekimlerinin devam ettiği şu günlerde buğday ve hububat gibi ürünlerimiz meydana gelen selden zarar gördü. Geçen yıla oranla baktığımızda buğdaylarımızın boyu 20-30 santimetre olması gerekirken, bu yıl 40-50 santimetreye yaklaşmış durumda. Buğdaylarımızın boyu normalinden büyük olunca dolu nedeniyle zarar meydan geldi. Yine ilimizde Aktaş, Ovacık, Ballı ve Güllüce gibi köylerimizde de dün etkili olan dolu ve sağanak sonrası tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Çiftçilerimize her zaman hatırlattığımız gibi TARSİM sigortalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Küresel ısınmayla bu tür yağışların bundan sonra da devam edeceği öngörülüyor. Devletimize tarım arazilerinin zarar görmesiyle ilgili gerekli bilgiler verildi ve incelemeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

'SARI PAS HASTALIĞI' UYARISI

Başkan Kenar, Niğde genelinde buğdaylarda meydana gelen 'sarı pas' hastalığıyla da mücadele verdiklerini belirterek, "Buğdayların erken olması nedeniyle kentimizde bu hastalık görülmeye başlandı. Bu hastalık buğday yetiştikten sonra ortaya çıkardı ancak bu kez erken çıktı. Ziraat Odası olarak çiftçilerimize gerekli uyarılarda bulunarak ilaçlama yapmalarını istedik. Çiftçilerimizin ivedilikle tarlalarını kontrol edip, hastalıkla ilgili ilaçlama yapmalarını istiyoruz. Pas hastalığı dışarıdan bakıldığında görülmüyor, kökleri veya alt yapraklarında görülüyor. Üst yapraklara taşınmadan çiftçilerimizin ilaçlama yapmaları gerekmektedir. Üst yapraklara taşındığında ciddi anlamda bir verim kaybı yaşanacaktır” diye konuştu.