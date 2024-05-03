Polisi döven kadın tutuklandı

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’de toplanıp Taksim meydanına yürümek isteyen kalabalık grup arasındaki bazı kişiler, yürüyüşe izin vermeyen polise saldırdı. Olaylar sırasında 217 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda polise saldırdıkları tespit edilen 29 kişi daha bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan birinin de polise damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan bu sabah gözaltına alınan bazı şüphelilerin polis kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin polise yönelik saldırı anları yer aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.