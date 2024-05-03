Yapay zekayı ve akıllı şehirleri tartışacak

Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. İş dünyasının bugünü ve geleceğinin “Re-Innovating In the Age Of AI” temasıyla tartışılacağı etkinlik, İstanbul’da bir otelde misafirlerini ağırlayacak. Zirve, aynı zamanda ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’nin ödül törenine ikinci kez ev sahipliği de yapacak.

GÜNDEM YAPAY ZEKANIN İŞLERE KATKISI

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın öneminin ele alınacağı Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin, şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışılacak. Etkinlikte, CIO’ların gözünden dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konular da masaya yatırılacak.

AKILLI ŞEHİRLER DE AI İLE ŞEKİLLENECEK

Günümüzde yerel yönetimlerin gündeminde yer alan ‘akıllı şehirler’ de yapay zekanın dokunacağı alanların başında geliyor. Bu kapsamda Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan Hazem Galal da zirvede bulunacak. Akıllı şehirler de dahil olmak üzere şehirlerin, yerel yönetim birimlerine strateji oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlığa sahip olan Hazem Galal, akıllı şehir uygulamaları ve yapay zekaya dair katılımcılara küresel bir perspektif sunacak.

FARKLI PANELLERDE 20’NİN ÜSTÜNDE ÜST DÜZEY KONUŞMACI

Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin bu yılki farklı panellerinde 20’nin üstünde üst düzey konuşmacı yer alacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte yapay zeka çağında yeşil ve dijital dönüşüm odağında görüşlerini paylaşacak. Vestel CEO'su Ergün Güler ‘Mobilite’ konusunda, Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi ise ‘Yenilenebilir Enerjide Yüksek Teknoloji ve Ar-Ge’nin Önemi’ başlığında görüşlerini aktaracak. Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman ve Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı Teknoloji Liderler Zirvesi’nde teknoloji ve yatırımlar hususunda birçok soruya cevap aranacak.