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Otomobili alev topuna döndü

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ali Y.'nin işe gitmek için bindiği otomobil, kontağını çevirmesi sonrası motor kısmı alev aldı. Ali Y. alev topuna dönen aracından inip uzaklaşırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobili alev topuna döndü mask
Otomobili alev topuna döndü
Otomobili alev topuna döndü
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Konya Üçgöz Mahallesi'nde oturan Ali Y., saat 10.00 sıralarında işe gitmek için park halindeki 42 ASA 715 plakalı otomobiline bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi üzerine otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Aracından inip uzaklaşan Ali Y., durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araç ise kullanılmaz hale geldi.

# Konya, Ereğli, Araç, ISE, geldi, itfaiye

03 May 2024 - 13:47 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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