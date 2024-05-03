Bağ evine baskın

Tosya Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında İ.D. isimli şüpheli yakalandı, 371 kök kenevir bitkisi ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.