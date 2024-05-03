- Asayiş

Bağ evine baskın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan bağ evine düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Bağ evine baskın mask
Bağ evine baskın
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Tosya Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen bir bağ evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında İ.D. isimli şüpheli yakalandı, 371 kök kenevir bitkisi ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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03 May 2024 - 13:47 DHA Kastamonu- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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