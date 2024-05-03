Şırnak’ta kaçak ilaç ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaç sektöründeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla 2 bin 240 iltihap hapı, 398 anestezi hapı, bin 500 romatizma hapı, 2 bin 410 diyabet hapı, 950 kalp hapı, 23 bin 820 epilepsi hapı, 5 bin 260 tansiyon hapı, 3 bin 65 insülün hapı, bin 106 kan sulandırıcı hap, 3 bin 750 vitamin hapı, 14 bin 792 bağışıklık sistemi onarma hapı, 4 bin 900 troid ilacı, bin 120 sinir sistemi hapı, bin 170 enfeksiyon ilacı, 780 şeker hapı, 500 bağırsak hapı, 2 kutu sara ilacı şurubu, 84 tablet kan basıncı dengeleyici hap, 350 sara hapı, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı hap, 100 organ onarıcı hap, 1 kutu kemik ilacı, 4 paket prostat hapı, 360 mide ilacı ve 422 ilaç kutusu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.