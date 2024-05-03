Şırnak’ta kaçak ilaç ele geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaç sektöründeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla 2 bin 240 iltihap hapı, 398 anestezi hapı, bin 500 romatizma hapı, 2 bin 410 diyabet hapı, 950 kalp hapı, 23 bin 820 epilepsi hapı, 5 bin 260 tansiyon hapı, 3 bin 65 insülün hapı, bin 106 kan sulandırıcı hap, 3 bin 750 vitamin hapı, 14 bin 792 bağışıklık sistemi onarma hapı, 4 bin 900 troid ilacı, bin 120 sinir sistemi hapı, bin 170 enfeksiyon ilacı, 780 şeker hapı, 500 bağırsak hapı, 2 kutu sara ilacı şurubu, 84 tablet kan basıncı dengeleyici hap, 350 sara hapı, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı hap, 100 organ onarıcı hap, 1 kutu kemik ilacı, 4 paket prostat hapı, 360 mide ilacı ve 422 ilaç kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.