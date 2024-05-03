Tokat'ta istinat duvarı çöktü

Tokat Topçam Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin istinat duvarı, çocuk parkının olduğu yere çöktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden site sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Tokat Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarına karşın önlem aldı. Duvarın çökme anı sitenin güvenli kamerasına yansıdı.