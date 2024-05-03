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Tokat'ta istinat duvarı çöktü

Tokat’ta bir sitedeki istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyeye bağlı ekipler, çöken istinat duvarına karşın önlem aldığı öğrenildi.

Tokat'ta istinat duvarı çöktü
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Tokat Topçam Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir sitenin istinat duvarı, çocuk parkının olduğu yere çöktü. Sabah saatlerinde durumu fark eden site sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. Tokat Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarına karşın önlem aldı. Duvarın çökme anı sitenin güvenli kamerasına yansıdı.

# Tokat, Topçam mahallesi, Güvenlik Kamerası, bir, çocuk

03 May 2024 - 13:26 DHA Tokat- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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