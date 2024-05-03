Nisan ayında ithalat 4,2 arttı

Ticaret Bakanlığı, nisan ayında gerçekleşen Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı. Dış Ticaret Rakamı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 oranında artışla 29 milyar 171 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise, ihracat yüzde 2,7 oranında artışla 82 milyar 373 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında azalışla 113 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 0,1 oranında artışla 19 milyar 271 milyon dolar, ithalat yüzde 4,2 oranında artışla 29 milyar 171 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

İthalat Nedir?

İthalat, başka bir ülkede üretilen mal veya hizmetlerin satın alınmasını ve edinilmesini içeren Uluslararası Ticaretin bir parçasıdır. Bu tür mal ve hizmetlerin satıcısına ihracatçı, yabancı alıcısına ise ithalatçı denir. İthalat veya ithalat, yurtdışında üretilen malların ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. İhracatın tam tersi olup ülkenin dış ticaret dengesine katkı sağlar. İthalat doğrudan gerçek kişiler, tüzel kişiler, kamu iktisadi kuruluşları veya devlet tarafından gerçekleştirilebilir.

İhracat Nedir?

İhracat veya dışarıya sevkiyat, bir malın veya hizmetin yabancı ülkelerdeki alıcılara satılmasını içerir. Hükümetler, tüzel kişiler ve bireyler tarafından yürütülür. İhracat, ithalatın tam tersidir ve bir ülkenin dış ticaret dengesine katkıda bulunan faktörlerden biridir.