5 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı gardıropta yakalandı

Mersin’de çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 80 kişi gözaltına alındı. 5 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi B.K. saklandığı kıyafet dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında belirlenen adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 80 kişi gözaltına alındı. 5 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi B.K., saklandığı gardıropta yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.