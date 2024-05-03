Deniz kaplumbağalarının üreme alanları temizlendi

Mersin’in Erdemli ilçesinde lise öğrencileri, ‘Denizlere çöp atmayalım carettaları koruyalım’ sloganıyla caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası üreme alanlarında temizlik yaptı. Sahildeki temizlik, dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde Arpaçbahsiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup, her yıl yaklaşık 300 kaplumbağanın yumurta bıraktığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün 3 kilometrelik sahilini temizledi. Daha çok odun parçaları ve plastik atıklarla karşılaşan öğrenciler, tek tek atıkları topladı. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında olduklarını belirten öğretmenlerden Serdar Kuş, " Türkiye’de bu yumurtlama alanlarının çok az sayıda olduğunu biliyoruz. Alata Sahili de carettalar için geniş bir alan. Bizler de öğrencilerimizle buraya gelerek temizlik yapmak istedik. Çünkü carettalar hassas hayvanlar, atıkların onlara engel olacağını düşündük" dedi. Temmuz ayından itibaren de yavruların yumurtadan çıkacağına dikkat çeken Kuş, alanın temiz kalmasının önemine değindi.

'BİR KATKIMIZ OLSUN'

Arkadaşlarıyla birlikte temizlik çalışmasına katılanlardan lise son sınıf öğrencisi Ayşenur Başkurt, deniz kaplumbağalarının bu bölgeye yumurtalarını bırakarak yeni bir neslin devamını sağladığını kaydetti. Öğrencilerden Melih Buğra Özçelik ise "Deniz kaplumbağaları için çok önemli bir yer alan olan Alata Sahili’ni temizliyoruz. Daha önce bu bölgeyi gezmiştik, bir katkımız olsun diye tekrar geldik. Dal parçaları, plastik atıklar o hayvanları çok zora sokuyor" diye konuştu.