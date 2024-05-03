Melih Gökçek'de mi o listede?

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile oluşturulan listede eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu iddia edildi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve siyasi atışmaları ile gündem olmayı başaran Melih Gökçek'in listede bulunduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlarken, Melih Gökçek'in bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.