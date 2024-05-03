03 May 2024 - 11:29- Gündem G:

Melih Gökçek'de mi o listede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'ye zarar veren troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için talimat verdi. Erdoğan'ın talimatı ile oluşturulan listede eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in olduğu iddia edildi.

Melih Gökçek'de mi o listede? mask

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında partiyi ve partilileri hedef alan troll hesapların tespiti ve bunların önlenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile oluşturulan listede eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve siyasi atışmaları ile gündem olmayı başaran Melih Gökçek'in listede bulunduğu iddiaları sosyal medyada yayılmaya başlarken, Melih Gökçek'in bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

# Ak Parti, Melih Gökçek, Recep Tayyip Erdoğan, ile, bir, sosyal, edildi, olarak, Belediye, AKP

03 May 2024 - 11:29 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL