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Polise saldıran 29 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de polise saldıran 29 kişinin bugün yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı,

Polise saldıran 29 kişi gözaltına alındı mask
Polise saldıran 29 kişi gözaltına alındı
Polise saldıran 29 kişi gözaltına alındı
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 2??9?? şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer şahısları yakalamaya yönelik operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

Yerlikaya açıklamasının devamında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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03 May 2024 - 11:16 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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