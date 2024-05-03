Otobüs şarampole yuvarlandı

Ankara- Niğde otoyolunda 2 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Hannan Samanoğlu'nun Adana'nın Pozantı ilçesindeki moladan sonra direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Kazadan önce Samanoğlu 3 kez şerit değiştirince yolcular tarafından uyarıldığı, ardında 150 metre gittikten sonra otobüsün şarampole devrilip, 15 metre sürüklendiği belirlendi. Tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Samanoğlu'nun ilk ifadesinde kaza anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada ölen 2 kişinin de Sultan Kaplan (85) ve Suriye uyruklu Fitim Çığıl (70) olduğu belirlendi. Yaralıların tedavisi ise sürüyor.