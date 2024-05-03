Kabin memuru alımı için ilan açtı

DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru adayı alımına yönelik iş ilanı duyurusu yayımladı.
Kabin memuru adayları için açılan Take-Off Kabin ilanı kapsamında en az lise mezunu, 01.01.1982- 31.12.2004 tarihleri arasında doğanlar THY'ye başvuru yapabilecek. Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, 'Kabin Memuru Adayı' unvanıyla işe başlatılıp İstanbul-Florya’daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’nde yaklaşık 2 aylık eğitime katılacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, eğitim sonrası “Kabin Memuru” unvanıyla, görev yeri İstanbul olacak şekilde uçuş görevlerine başlayacak. Bu doğrultuda açılan Take-Off Kabin ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.