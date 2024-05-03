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Üç Kız Kardeş ekrana veda ediyor

Kanal D’nin üç sezondur ekranda olan dizisi Üç Kız Kardeş, final yapmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin Ayvalık’ta yapıldığı dizinin final bölümünden iki farklı tanıtım filmi izleyici ile buluştu.

Üç Kız Kardeş ekrana veda ediyor mask
Üç Kız Kardeş ekrana veda ediyor
Üç Kız Kardeş ekrana veda ediyor
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Türkan ve Somer’in yeniden nikah masasına oturduğu ilk fragman yürekleri ısıtırken; Üç Kız Kardeş’in yıllar sonra bir araya geldiği ikinci tanıtım filmi ise sürpriz bir finalin ekrana geleceğinin sinyalini verdi.

ÜÇ KIZ KARDEŞ’DE BU KEZ AŞK KAZANACAK

Aşkları ile her daim konuşulan, Türkan ve Somer’in yeniden nikah masasına oturduğu tanıtım seyircileri heyecanlandırdı. Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin babaları Sadık’ın doğum günü için yıllar sonra buluştukları ve “Ne Güzeldik Oysa Biz” şarkısı eşliğinde ekrana gelen ikinci tanıtım ise Ayvalık’ta başlayan hikayenin mutlu sonla biteceğine dair ipuçları verdi.

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, final bölümü ile 4 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

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03 May 2024 - 10:54 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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