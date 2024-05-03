Evinde ölü bulundu

Burdur merkez Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında oğluyla birlikte yaşayan ve uzun süredir yatalak olduğu öğrenilen Adliye Uluçay'ın damadı dün saat 21.00 sıralarında komşusunu arayıp, "Annem rahatsızdı bakar mısınız" dedi. Eve giren komşu Mevlüt Pesen, kadını hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler Adliye Uluçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uluçay'ın şizofreni hastası olduğu öğrenilen oğlu A.U. (59) polis merkezine götürüldü. Adliye Uluçay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Komşu Mevlüt Pesen, "Şehir dışındaki damadı beni aradı 'Annem rahatsızmış' dedi. Gittim, baktım, yüzünü simsiyah görünce ambulans çağırdım. Gelen sağlık görevlileri de polise haber verdi" dedi.