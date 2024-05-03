"Nisan ayı enflasyonu yüzde 3,18 oldu"

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,50 arttığı açıklanan tüketici fiyatları, nisan ayında bir önceki aya göre, yüzde 3,18, bir önceki yılın aralık ayına göre, yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 69,80 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az fiyat artışı görülen ana harcama grubu yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı olurken; fiyat artışının en yüksek olduğu harcama kalemi yüzde 103,86 ile eğitim masrafları oldu. Bir önceki aya göre ise en az fiyat artışı yüzde 1,03 ile sağlık harcamalarında, en yüksek fiyat artışı da yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütünde oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 3,60 ARTTI

Nisan 2024 döneminde yurt içine üretim yapan üretici fiyatları da bir önceki aya göre, yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre, yüzde 15,61, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 55,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 arttı.