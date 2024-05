Milli karateciler, altın madalya arayacak

Hırvatistan'da düzenlenecek olan 'Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan, 11 kadın, 13 de erkek sporcuyla Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi temsil edeceklerini belirterek, "Toplam 16 kategoride yarışacağız. Kampımızda gördüğünüz gibi çok iyi imkanlarla hazırlandık. Sporcularımızın motivasyonları ve teknik kapasiteleri çok iyi. Bu Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz takım olarak, genel klasmanda Avrupa şampiyonu olmak. Geçen sene müsabakalarımız çok iyi geçti. Altın madalyayı kıl payı kaçırdık ama 50 ülke arasında en çok madalya alan 2'nci ülke olduk. Bu sene o seneki gördüğümüz eksikleri tamamlayarak inşallah o hataları yapmayacağız. Altınlarla Türkiye'yi genel klasmanda 1'inci yapmayı düşünüyoruz. Sporcularımızın hepsi oldukça tecrübeli. İçlerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcularımız, olimpiyat madalyalı sporcularımız mevcut. Umut ediyorum ki Avrupa ve dünya şampiyonu olarak geri dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Milli Takım başantrenörü Ertan Tunç ise Avrupa'da ilk 3'e oynayan bir ekip olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Tunç, "Şu ana kadar da yaptığımız bütün müsabakalarda istediğimiz verimi aldık. Gerek özel turnuvalar gerekse dünya şampiyonasında. Sporcularımızın durumu iyi ve her şey çok güzel geçiyor. Devletimizin bize sağladığı imkanlar dahilinde hazırlıklarımıza güzel bir şekilde devam ediyoruz. Tabii ki bundan sonra Dünya Takımlar Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra Dünya Takımlar Şampiyonası'na odaklanacağız" dedi.

"KARATE TARİHİNE GEÇTİM"

Kariyerinde Dünya Karate şampiyonluğu ile birlikte birçok başarının altına imza atan milli sporcu Tuğba Yakan, Türkiye'yi 55 kilogramda temsil edeceğini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda hem takım kumitede, hem de ferdi olmak üzere yarışacağım. Milli takım kampımız çok güzel geçti ve iyi hazırlandık. Geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonu oldum. Kadınlarda 4'üncü dünya şampiyonu olarak karate tarihine geçtim. Buradaki hedefim de uzun zamandır alamadığım Avrupa şampiyonluğunu alabilmek. Hem takım kumitede, hem de ferdi kumitede altın madalyayla dönmeyi hedefliyorum" ifadelerinde bulundu.

"EN ÇOK MADALYA KADIN SPORCULARDAN GELİYOR"

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer milli sporcu Eda Eltemur ise geçmişte kategorisinde önemli madalyalar kazandığını ifade ederek, "23 yaşımda, 2022 Büyükler Avrupa şampiyonluğunu aldım. Onun öncesinde İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları, premier ligler, dünya ligleri gibi önemli müsabakalarda şampiyonluklarım ve madalyalarım bulunmakta. Biliyorsunuz ki kadınlar dövüş sporlarında çok fazla yer almıyordu geçmiş zamanlarda. Şu an ise olimpiyatlar başta olmak üzere Avrupa ve dünya şampiyonalarında en çok madalya kadın sporculardan gelmekte. Bunlardan bir tanesinde de ben varım. Şimdilik hedefim 2'nci kez Büyükler Avrupa şampiyonluğunu alıp 2025'te dünya şampiyonasında da madalya almak" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK"

Hırvatistan'daki şampiyonaya takım olarak büyük bir motivasyonla hazırlandıklarını dile getiren A Milli Erkek Takımı Kaptanı Burak Uygur ise, şu şekilde konuştu:

"Hedefimiz her zamanki gibi daha önceki yıllarda başardığımız şekilde, yine ülkemizi ve bayrağımızı, Avrupa'nın en yüksek basamağında olacak şekilde temsil etmek. Erkek ve kadın takımı gayet formda. Antrenörlerimizin çalışmalarının meyvelerini Zadar'da alacağız. Kariyerimde ferdi olarak 3 Avrupa şampiyonluğum var. U21'de dünya şampiyonluğu. Yine büyüklerde dünya 2'nciliğim bulunuyor. Takım arkadaşlarım Avrupa'da ve dünyada her zaman olduğu gibi en iddialı isimler. Türk Milli Takımı'nın her bir ferdi gibi, her girdiğim turnuvada şampiyonluk en büyük hedefim."

