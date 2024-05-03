İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki çalışmalarında bazı kişilerin sosyal medyadan verdikleri sahte 'Bungalov kiralama' ilanıyla vatandaşları dolandırdıklarını belirledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Yenişehir ilçesinde bir adreste olduğu saptandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adresteki aramada 3 cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 57 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.
- Asayiş
Sahte ilanla dolandırıcılığa 3 gözaltı
Mersin'de sosyal medya hesaplarından sahte 'Bungalov kiralama' ilanları verip dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.