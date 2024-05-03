Tiyatro Oyuncusundan Şahin'e ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e, Tiyatro Oyuncusu Toygan Avanoğlu ve eşi Şiva Behrouzfar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.
Öte yandan Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi; "Herkesin severek takip ettiği Tiyatro Sanatçısı Toygan Avanoğlu, eşi Şiva Behrouzfar ile birlikte Başkanımız Veli Gündüz Şahin'i makamında ziyaret etti. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.