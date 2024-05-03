Mansur Yavaş'tan Türkçülük Günü mesajı

3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Türkçülük Günü'nü kutladı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Geçmişte bıraktıkları güzel izlerle günümüzü aydınlatan ve ömrünü vatan için harcamış tüm atalarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.