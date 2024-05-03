Mansur Yavaş'tan Türkçülük Günü mesajı

3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Türkçülük Günü'nü kutladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde; "Geçmişte bıraktıkları güzel izlerle günümüzü aydınlatan ve ömrünü vatan için harcamış tüm atalarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun."