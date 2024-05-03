Yağ fabrikasında yangın

Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında saat 07.30 sıralarından belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden da itfaiye ekipleri istendi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.