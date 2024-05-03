- Asayiş

Yağ fabrikasında yangın

Aksaray'da organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı.

Yağ fabrikasında yangın mask
Yağ fabrikasında yangın
Yağ fabrikasında yangın
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Organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında saat 07.30 sıralarından belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlama sesleri de duyulurken, bölgedeki ilçe ve illerden da itfaiye ekipleri istendi. Ekiplerin alevleri söndürmek için çalışması sürüyor.

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03 May 2024 - 08:38 DHA Aksaray- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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