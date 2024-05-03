- Asayiş

Anne- babası ve 2 kız kardeşini rehin aldı

Bursa'da Uğurcan K. (28), tartışma sonrası babası ile annesi ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı.

Anne- babası ve 2 kız kardeşini rehin aldı
Anne- babası ve 2 kız kardeşini rehin aldı
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Bursa'da Uğurcan K. (28), tartışma sonrası babası ile annesi ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Aile, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen  itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden tahliye edilirken, o sırada balkona çıkan Uğurcan K., babasının üzerine cam şişe fırlattı. Polisin çabasıyla 1 saatte ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve gelen Uğurcan K. ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ile annesi ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile bireyleri itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden tahliye edildi. Daha sonra evin penceresine çıkan Uğurcan K., elindeki cam şişeyi tahliye edilen babasının üzerine fırlattı. Polis ekiplerince yaklaşık 1 saatte ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı da bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan Uğurcan K., polis merkezine götürüldü. 

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03 May 2024 - 07:14 DHA Bursa- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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