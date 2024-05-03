UEFA Avrupa Ligi’nde Yarı Final ilk maçları tamamlandı

BAYER LEVERKUSEN TUR KAPISINI ARALADI

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İtalya Serie A ekibi Roma, sahasında Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’i konuk etti. Olimpico Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetti. Letexier’in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Bayer Leverkusen 2-0 kazandı. Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada Florian Wirtz ile 73'üncü dakikada Robert Andrich kaydetti. Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, final için avantajı kaptı. Öte yandan Roma forması giyen milli oyuncu Zeki Çelik bir önceki turda Milan mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle Bayer Leverkusen karşısında forma giyemedi. Bu eşleşmenin rövanşı ise 9 Mayıs Perşembe günü Bayer Leverkusen’in ev sahipliğinde BayArena’da oynanacak.

FRANSA’DA KAZANAN ÇIKMADI

Gecenin diğer mücadelesi ise Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya ile İtalya Serie A ekibi Atalanta arasında oynandı. Marsilya’nın ev sahipliğinde Velodrome Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Siebert’in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn yaptı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golü 20’nci dakikada Chancel Mbemba’dan gelirken, konuk ekip Atalanta’nın golünü ise 11’inci dakikada Gianluca Scamacca kaydetti. Bu eşleşmenin rövanşı 9 Mayıs Perşembe günü Atalanta’nın ev sahipliğinde Gewiss Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Roma - Bayer Leverkusen: 0-2

Marsilya - Atalanta: 1-1